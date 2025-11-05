Sales Stylist Part-Time 25H al Levi’s Store di Milano Centro: Cresci con noi!

15 C
Titolo lavoro: PART-TIME 25H SALES STYLIST Presso Levi’s Store Milano Centro (MI)

Azienda: Levi Strauss

Descrizione lavoro:
Come Sales Stylist in Levi Strauss & Co., avrai la responsabilità di offrire un servizio clienti eccezionale, aiutando i clienti a trovare il prodotto giusto e creando un’esperienza di acquisto memorabile. Le qualifiche richieste includono una passione per la moda, eccellenti capacità comunicative e un’orientamento verso i risultati. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale, ambienti di lavoro stimolanti e una cultura aziendale che valorizza la diversità e l’inclusione.

Località: Milano

Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 23:38:06 GMT

