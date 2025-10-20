13.7 C
Sales Stylist a chiamata: Unisciti al nostro team in una location dinamica!

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Sales Stylist – contratto a chiamata

Azienda: Levi Strauss

Descrizione lavoro:
Il ruolo prevede di promuovere e vendere i prodotti Levi Strauss & Co. mentre si fornisce un servizio clienti eccezionale. Le responsabilità includono la creazione di un’esperienza di acquisto coinvolgente e la gestione del merchandising del negozio. Sono richieste abilità di vendita, esperienza nel retail e attitudine al team working. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione, sconti sui prodotti e un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo.

Località: Castel Romano, Roma

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 05:21:07 GMT

