15.4 C
Roma
lunedì – 27 Ottobre 2025
Lavoro

Sales Stylist a Chiamata a Milano – Flessibilità e Stile al Tuo Servizio

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Sales Stylist – Contratto a chiamata

Azienda: Levi Strauss

Descrizione lavoro:
Come Sales Stylist in Levi Strauss & Co., sarai responsabile di fornire un’eccellente esperienza al cliente, assistendoli nella scelta dei prodotti e contribuendo a raggiungere gli obiettivi di vendita. È richiesta una buona conoscenza del settore della moda e delle tendenze, oltre a capacità di comunicazione e relazione con i clienti. Tra i vantaggi offerti vi sono un ambiente di lavoro collaborativo, opportunità di crescita professionale e sconti sui prodotti.

Località: Roma

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 01:02:19 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Franco Oppini racconta i Gatti di Vicolo Miracoli
Articolo successivo
eSUN PLA+ Filamento 1.75mm Bone White per Stampa 3D 1kg
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.