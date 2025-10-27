Sales Stylist a Chiamata a Milano – Flessibilità e Stile al Tuo Servizio

Titolo lavoro: Sales Stylist – Contratto a chiamata



Azienda: Levi Strauss



Descrizione lavoro:

Come Sales Stylist in Levi Strauss & Co., sarai responsabile di fornire un’eccellente esperienza al cliente, assistendoli nella scelta dei prodotti e contribuendo a raggiungere gli obiettivi di vendita. È richiesta una buona conoscenza del settore della moda e delle tendenze, oltre a capacità di comunicazione e relazione con i clienti. Tra i vantaggi offerti vi sono un ambiente di lavoro collaborativo, opportunità di crescita professionale e sconti sui prodotti.



Località: Roma



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 01:02:19 GMT

