Sales Engineer – Oil & Gas

Per conto di un nostro cliente, attivo da oltre 40 anni nella produzione di pompe a viti, scambiatori di calore e valvole di sicurezza, siamo alla ricerca di un Sales Engineer.
Attività principali:
- Effettuare una pre-analisi delle richieste ricevute
- Definire con il cliente lo scopo di fornitura
- Elaborare e inviare l’offerta tecnico-commerciale
- Redigere il contratto di fornitura
- Inserire ordini tramite il sistema gestionale aziendale
- Mantenere i contatti con i clienti
- Gestire e redigere report dell’area e dei clienti seguiti
Requisiti e competenze richieste:
- Esperienza in un ruolo analogo
- Formazione tecnica
- Capacità di lettura e comprensione di disegni e specifiche tecniche
- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
- Disponibilità a trasferte, anche all’estero
- Buone capacità di problem solving e organizzative
- Predisposizione al lavoro in team
Elementi qualificanti:
- Diploma o laurea in ambito tecnico
- Conoscenza di base dei prodotti, pompe e valvole di sicurezza
- Conoscenza di altre lingue straniere
- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft
Retribuzione prevista:
- CCNL Metalmeccanico
- RAL tra 40.000 e 45.000 + bonus e premi
Sede di lavoro:
- Milano Ovest (non è previsto smart working)
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di selezione, garantendo i diritti previsti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Se sei interessato a questa opportunità, invia il tuo CV!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Cercasi Sales Engineer con esperienza e formazione tecnica. Opportunità di lavorare in un'azienda storica con retribuzione competitiva.
Sales Assistant: accoglienza clienti e monitoraggio vendite. Richiesta attitudine alla vendita. Beneficio: ambiente dinamico e formativo.
Randstad ricerca HOSTESS E STEWARD per ITALO. Requisito chiave: ottime doti comunicative. Beneficio: RAL tra 22.000€ e 28.000€.
In Exein, cerchiamo esperti in sicurezza IoT per proteggere i dispositivi globalmente. Richiesta: esperienza in machine learning. Beneficio: contribuire a un ecosistema innovativo.
Cerchiamo un Presales Manager per guidare proposte innovative in Analytics e CRM. Richiesta esperienza tecnica; beneficio: impatto diretto su progetti strategici.