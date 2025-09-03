23.9 C
Sales Engineer – Oil & Gas

Per conto di un nostro cliente, attivo da oltre 40 anni nella produzione di pompe a viti, scambiatori di calore e valvole di sicurezza, siamo alla ricerca di un Sales Engineer.

Attività principali:

  • Effettuare una pre-analisi delle richieste ricevute
  • Definire con il cliente lo scopo di fornitura
  • Elaborare e inviare l’offerta tecnico-commerciale
  • Redigere il contratto di fornitura
  • Inserire ordini tramite il sistema gestionale aziendale
  • Mantenere i contatti con i clienti
  • Gestire e redigere report dell’area e dei clienti seguiti

Requisiti e competenze richieste:

  • Esperienza in un ruolo analogo
  • Formazione tecnica
  • Capacità di lettura e comprensione di disegni e specifiche tecniche
  • Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
  • Disponibilità a trasferte, anche all’estero
  • Buone capacità di problem solving e organizzative
  • Predisposizione al lavoro in team

Elementi qualificanti:

  • Diploma o laurea in ambito tecnico
  • Conoscenza di base dei prodotti, pompe e valvole di sicurezza
  • Conoscenza di altre lingue straniere
  • Buona conoscenza del pacchetto Microsoft

Retribuzione prevista:

  • CCNL Metalmeccanico
  • RAL tra 40.000 e 45.000 + bonus e premi

Sede di lavoro:

  • Milano Ovest (non è previsto smart working)

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di selezione, garantendo i diritti previsti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Se sei interessato a questa opportunità, invia il tuo CV!


