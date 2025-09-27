Sales Assistant nel settore moda

About BasicNet Group

BasicNet è il primo marketplace nel settore dell’abbigliamento che possiede diversi marchi noti, tra cui Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, Superga, K-Way, Sebago, Briko e Sabelt. Ha sede a Torino, Italia, e opera attraverso una rete globale di licenziatari che producono e distribuiscono i suoi prodotti, offrendo servizi di ricerca, sviluppo, marketing globale e tecnologia dell’informazione.

About Kappa

Kappa è un marchio di abbigliamento sportivo, pensato per persone attive e dinamiche che necessitano di abbigliamento tecnico e funzionale, con uno stile moderno e colorato. Le collezioni Kappa includono calzature sportive e accessori per garantire prestazioni ottimali.

Who We’re Looking For

Per il nostro store Kappa a Mondovì (Mondovicino Outlet Village), cerchiamo un Sales Assistant esperto. Il tuo obiettivo sarà fornire un servizio clienti e un’eccellenza nelle vendite, assicurando che il negozio mantenga un aspetto che incoraggi le vendite.

Key Responsibilities

Supportare il cliente nella vendita

Gestire e mantenere la merce in esposizione

Rifornire il stock per garantire massima disponibilità

Mantenere ordine e pulizia nel negozio

Gestire le cabine di prova secondo le linee guida aziendali

Gestire le operazioni di cassa

Knowledge, Skills and Abilities required

Esperienza precedente come Sales Assistant nel settore retail (moda e calzature)

Ottima conoscenza della lingua inglese (eventuale conoscenza di altre lingue è un plus)

Eccellenti capacità comunicative e interpersonali

Affidabilità, dinamismo, cortesia e flessibilità negli orari

Offriamo un contratto a tempo determinato, full-time (40 ore settimanali). Kappa è impegnata a creare un ambiente di lavoro motivante e collaborativo, promuovendo opportunità di sviluppo professionale e personale.

Invitiamo chiunque sia interessato a candidarsi!