Sales Assistant nel settore moda

About BasicNet Group
BasicNet è il primo marketplace nel settore dell’abbigliamento che possiede diversi marchi noti, tra cui Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, Superga, K-Way, Sebago, Briko e Sabelt. Ha sede a Torino, Italia, e opera attraverso una rete globale di licenziatari che producono e distribuiscono i suoi prodotti, offrendo servizi di ricerca, sviluppo, marketing globale e tecnologia dell’informazione.
About Kappa
Kappa è un marchio di abbigliamento sportivo, pensato per persone attive e dinamiche che necessitano di abbigliamento tecnico e funzionale, con uno stile moderno e colorato. Le collezioni Kappa includono calzature sportive e accessori per garantire prestazioni ottimali.
Who We’re Looking For
Per il nostro store Kappa a Mondovì (Mondovicino Outlet Village), cerchiamo un Sales Assistant esperto. Il tuo obiettivo sarà fornire un servizio clienti e un’eccellenza nelle vendite, assicurando che il negozio mantenga un aspetto che incoraggi le vendite.
Key Responsibilities
- Supportare il cliente nella vendita
- Gestire e mantenere la merce in esposizione
- Rifornire il stock per garantire massima disponibilità
- Mantenere ordine e pulizia nel negozio
- Gestire le cabine di prova secondo le linee guida aziendali
- Gestire le operazioni di cassa
Knowledge, Skills and Abilities required
- Esperienza precedente come Sales Assistant nel settore retail (moda e calzature)
- Ottima conoscenza della lingua inglese (eventuale conoscenza di altre lingue è un plus)
- Eccellenti capacità comunicative e interpersonali
- Affidabilità, dinamismo, cortesia e flessibilità negli orari
Offriamo un contratto a tempo determinato, full-time (40 ore settimanali). Kappa è impegnata a creare un ambiente di lavoro motivante e collaborativo, promuovendo opportunità di sviluppo professionale e personale.
Invitiamo chiunque sia interessato a candidarsi!
