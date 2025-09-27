Sales Assistant nel settore moda

26.3 C
About BasicNet Group
BasicNet è il primo marketplace nel settore dell’abbigliamento che possiede diversi marchi noti, tra cui Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, Superga, K-Way, Sebago, Briko e Sabelt. Ha sede a Torino, Italia, e opera attraverso una rete globale di licenziatari che producono e distribuiscono i suoi prodotti, offrendo servizi di ricerca, sviluppo, marketing globale e tecnologia dell’informazione.

About Kappa
Kappa è un marchio di abbigliamento sportivo, pensato per persone attive e dinamiche che necessitano di abbigliamento tecnico e funzionale, con uno stile moderno e colorato. Le collezioni Kappa includono calzature sportive e accessori per garantire prestazioni ottimali.

Who We’re Looking For
Per il nostro store Kappa a Mondovì (Mondovicino Outlet Village), cerchiamo un Sales Assistant esperto. Il tuo obiettivo sarà fornire un servizio clienti e un’eccellenza nelle vendite, assicurando che il negozio mantenga un aspetto che incoraggi le vendite.

Key Responsibilities

  • Supportare il cliente nella vendita
  • Gestire e mantenere la merce in esposizione
  • Rifornire il stock per garantire massima disponibilità
  • Mantenere ordine e pulizia nel negozio
  • Gestire le cabine di prova secondo le linee guida aziendali
  • Gestire le operazioni di cassa

Knowledge, Skills and Abilities required

  • Esperienza precedente come Sales Assistant nel settore retail (moda e calzature)
  • Ottima conoscenza della lingua inglese (eventuale conoscenza di altre lingue è un plus)
  • Eccellenti capacità comunicative e interpersonali
  • Affidabilità, dinamismo, cortesia e flessibilità negli orari

Offriamo un contratto a tempo determinato, full-time (40 ore settimanali). Kappa è impegnata a creare un ambiente di lavoro motivante e collaborativo, promuovendo opportunità di sviluppo professionale e personale.

Invitiamo chiunque sia interessato a candidarsi!


