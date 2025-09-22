Sales Assistant cercasi per outlet manager

Informazioni su BasicNet Group

BasicNet è il primo marketplace nel settore dell’abbigliamento, con diversi marchi noti come Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, Superga, K-Way, Sebago, Briko e Sabelt. La sede è a Torino, Italia. L’azienda opera attraverso una rete globale di licenziatari che producono e distribuiscono i suoi prodotti, offrendo anche servizi di ricerca, sviluppo, marketing globale e tecnologia informatica.

Informazioni su Kappa

Kappa è un marchio di abbigliamento sportivo dedicato a persone attive e dinamiche, offrendo capi tecnici e funzionali con uno stile moderno e colorato. Le collezioni Kappa includono calzature e accessori sportivi progettati per garantire prestazioni ottimali.

Posizione aperta

Per il nostro outlet Kappa a Mondovì (Mondovicino Outlet Village), stiamo cercando un Sales Assistant esperto. Il tuo obiettivo sarà fornire un servizio clienti eccellente e garantire un ambiente di vendita ottimale.

Responsabilità principali

Supportare i clienti durante la vendita

Gestire e mantenere la merce esposta

Rifornire il magazzino per garantire disponibilità

Mantenere ordine e pulizia nel negozio

Gestire i camerini seguendo le linee guida aziendali

Gestire le operazioni di cassa

Requisiti

Esperienza pregressa come Sales Assistant nel settore retail (moda e calzature)

Ottima conoscenza della lingua inglese (lingue aggiuntive sono un plus)

Ottime capacità comunicative e interpersonali

Affidabilità, dinamismo, cortesia e flessibilità oraria

Offerta

Posizione iniziale con contratto a tempo determinato, full time (40 ore settimanali). Kappa promuove un ambiente di lavoro solidale e motivante, offrendo opportunità di sviluppo professionale e personale.

Unisciti a noi e scopri un’opportunità di crescita! Invia la tua candidatura oggi stesso!