Sales Assistant cercasi per outlet manager

Da StraNotizie
Informazioni su BasicNet Group
BasicNet è il primo marketplace nel settore dell’abbigliamento, con diversi marchi noti come Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, Superga, K-Way, Sebago, Briko e Sabelt. La sede è a Torino, Italia. L’azienda opera attraverso una rete globale di licenziatari che producono e distribuiscono i suoi prodotti, offrendo anche servizi di ricerca, sviluppo, marketing globale e tecnologia informatica.

Informazioni su Kappa
Kappa è un marchio di abbigliamento sportivo dedicato a persone attive e dinamiche, offrendo capi tecnici e funzionali con uno stile moderno e colorato. Le collezioni Kappa includono calzature e accessori sportivi progettati per garantire prestazioni ottimali.

Posizione aperta
Per il nostro outlet Kappa a Mondovì (Mondovicino Outlet Village), stiamo cercando un Sales Assistant esperto. Il tuo obiettivo sarà fornire un servizio clienti eccellente e garantire un ambiente di vendita ottimale.

Responsabilità principali

  • Supportare i clienti durante la vendita
  • Gestire e mantenere la merce esposta
  • Rifornire il magazzino per garantire disponibilità
  • Mantenere ordine e pulizia nel negozio
  • Gestire i camerini seguendo le linee guida aziendali
  • Gestire le operazioni di cassa

Requisiti

  • Esperienza pregressa come Sales Assistant nel settore retail (moda e calzature)
  • Ottima conoscenza della lingua inglese (lingue aggiuntive sono un plus)
  • Ottime capacità comunicative e interpersonali
  • Affidabilità, dinamismo, cortesia e flessibilità oraria

Offerta
Posizione iniziale con contratto a tempo determinato, full time (40 ore settimanali). Kappa promuove un ambiente di lavoro solidale e motivante, offrendo opportunità di sviluppo professionale e personale.

Unisciti a noi e scopri un’opportunità di crescita! Invia la tua candidatura oggi stesso!






