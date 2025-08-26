Sales Assistant – Bolzano

Per questo progetto, cerchiamo SALES ASSISTANT.
Sei:
- dynamico
- pieno di energia
- appassionato del brand LEGO®
- con esperienza
Offriamo:
- un ambiente stimolante
- opportunità di crescita
- formazione continua
Unisciti a noi! Invia la tua candidatura oggi stesso.
