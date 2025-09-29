19.1 C
Roma
lunedì – 29 Settembre 2025
Lavoro

Sales Assistant

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

About BasicNet Group

BasicNet è il primo marketplace dell’industria dell’abbigliamento che possiede diversi marchi noti, tra cui Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, Superga, K-Way, Sebago, Briko e Sabelt. Con sede a Torino, Italia, la società opera attraverso una rete globale di licenziatari che producono e distribuiscono i suoi prodotti, offrendo vari servizi come ricerca, sviluppo, marketing globale e tecnologia dell’informazione.

About Kappa

Kappa è un marchio di abbigliamento sportivo dedicato a individui attivi e dinamici, offrendo abbigliamento tecnico e funzionale dallo stile moderno e colorato. Le collezioni Kappa comprendono calzature e accessori sportivi che garantiscono prestazioni ottimali.

Who We’re Looking For

Per il nostro Kappa Outlet Store a Mondovì (Mondovicino Outlet Village), stiamo cercando un Sales Assistant esperto.

Responsabilità principali:

  • Supportare il cliente nella vendita
  • Mantenere e gestire la merce esposta
  • Rifornire il magazzino per garantire la disponibilità dei prodotti
  • Mantenere ordine e pulizia nel negozio
  • Gestire i camerini secondo le linee guida aziendali
  • Gestire le operazioni di cassa

Requisiti richiesti:

  • Precedente esperienza come Sales Assistant nel settore moda e calzature
  • Eccellente conoscenza della lingua inglese (altre lingue sono considerate un vantaggio)
  • Eccellenti capacità comunicative e interpersonali
  • Affidabilità, dinamicità, cortesia e flessibilità di orario

Offerta:

Contratto iniziale a tempo determinato, full-time (40h a settimana). Kappa si impegna a creare un ambiente di lavoro motivante e collaborativo, promuovendo il dialogo aperto e accogliendo ogni voce e idea. Offriamo anche opportunità di sviluppo professionale e personale, fornendo le risorse necessarie per crescere e avere successo.

Sei interessato? Unisciti a noi!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Sales Assistant

Sales Assistant: for customer service excellence in a dynamic environment. Rich experience required. Enjoy growth opportunities in Kappa.

Resident Manager cercasi

Responsabile reception con capacità di leadership; fondamentale esperienza di 2 anni. Beneficio: sviluppo professionale e bonus annuale.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ricerchiamo RSPP/ASPP per garantire qualità e sicurezza. Requisito: esperienza in aziende produttive. Beneficio: crescita in un contesto innovativo.

Audioprotesista cercasi per opportunità professionale

Audioprotesista: guida nella riabilitazione uditiva. Requisito chiave: forte empatia. Beneficio concreto: crescita professionale in un ambiente dinamico.

Addetto/a Paghe e Contributi Senior

Addetto/a Paghe e Contributi Senior: gestisce cedolini e adempimenti. Requisito chiave: 10 anni di esperienza. Beneficio: autonomia operativa.

Articolo precedente
USA e Missili Tomahawk: Tensioni a Kiev e No di Mosca
Articolo successivo
Strage di Capaci: Nuove Rivelazioni su Falcone e Brusca
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.