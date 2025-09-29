About BasicNet Group
BasicNet è il primo marketplace dell’industria dell’abbigliamento che possiede diversi marchi noti, tra cui Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, Superga, K-Way, Sebago, Briko e Sabelt. Con sede a Torino, Italia, la società opera attraverso una rete globale di licenziatari che producono e distribuiscono i suoi prodotti, offrendo vari servizi come ricerca, sviluppo, marketing globale e tecnologia dell’informazione.
About Kappa
Kappa è un marchio di abbigliamento sportivo dedicato a individui attivi e dinamici, offrendo abbigliamento tecnico e funzionale dallo stile moderno e colorato. Le collezioni Kappa comprendono calzature e accessori sportivi che garantiscono prestazioni ottimali.
Who We’re Looking For
Per il nostro Kappa Outlet Store a Mondovì (Mondovicino Outlet Village), stiamo cercando un Sales Assistant esperto.
Responsabilità principali:
- Supportare il cliente nella vendita
- Mantenere e gestire la merce esposta
- Rifornire il magazzino per garantire la disponibilità dei prodotti
- Mantenere ordine e pulizia nel negozio
- Gestire i camerini secondo le linee guida aziendali
- Gestire le operazioni di cassa
Requisiti richiesti:
- Precedente esperienza come Sales Assistant nel settore moda e calzature
- Eccellente conoscenza della lingua inglese (altre lingue sono considerate un vantaggio)
- Eccellenti capacità comunicative e interpersonali
- Affidabilità, dinamicità, cortesia e flessibilità di orario
Offerta:
Contratto iniziale a tempo determinato, full-time (40h a settimana). Kappa si impegna a creare un ambiente di lavoro motivante e collaborativo, promuovendo il dialogo aperto e accogliendo ogni voce e idea. Offriamo anche opportunità di sviluppo professionale e personale, fornendo le risorse necessarie per crescere e avere successo.
Sei interessato? Unisciti a noi!
