SALES ACCOUNT JR SETTORE SERVIZI

ATTIVITÀ:
- Gestione e sviluppo del portafoglio clienti (b2c)
- Visite presso i clienti
- Fornire consulenza commerciale alla clientela
- Supporto all’ufficio commerciale per l’ampliamento del portafoglio clienti
REQUISITI:
- Esperienza commerciale di almeno un anno nella vendita di prodotti e/o servizi
- Diploma e/o laurea
- Ottime capacità comunicative e relazionali
- Capacità organizzative e gestionali
OFFERTA:
- Inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato
- RAL 23/25K + variabile al raggiungimento obiettivi
- Auto ad uso promiscuo
ZONA DI RIFERIMENTO: Milano e provincia.
Se sei interessato/a, invia il tuo CV!
