Lavoro

SALES ACCOUNT JR SETTORE SERVIZI

Offerte di Lavoro

Salespiù, divisione specialistica del gruppo Lavoropiù, ricerca un/una Commerciale / Consulente Jr per un’azienda cliente operante nel settore servizi.

ATTIVITÀ:

  • Gestione e sviluppo del portafoglio clienti (b2c)
  • Visite presso i clienti
  • Fornire consulenza commerciale alla clientela
  • Supporto all’ufficio commerciale per l’ampliamento del portafoglio clienti

REQUISITI:

  • Esperienza commerciale di almeno un anno nella vendita di prodotti e/o servizi
  • Diploma e/o laurea
  • Ottime capacità comunicative e relazionali
  • Capacità organizzative e gestionali

OFFERTA:

  • Inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato
  • RAL 23/25K + variabile al raggiungimento obiettivi
  • Auto ad uso promiscuo

ZONA DI RIFERIMENTO: Milano e provincia.

Se sei interessato/a, invia il tuo CV!


SALES ACCOUNT JR SETTORE SERVIZI

