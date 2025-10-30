Salerno trionfa nella pallavolo: vittoria contro Napoli

Nel superclassico campano, la Santoro Creative Hub Salerno conquista la sua prima vittoria stagionale battendo la Volley World. La prestazione delle foxes è stata convincente, permettendo alla squadra di riacquistare fiducia in vista della prossima sfida.

Per la terza giornata del Girone I di Serie B2, coach Cacace schiera Miglino titolare al posto dell’infortunata Rossin, confermando Tenza in regia e Palmese opposto. La determinazione delle salernitane si manifesta subito, con un break di sei punti che spazza via il vantaggio iniziale delle avversarie. I punti di Erra, che diventa top scorer della serata con 17 punti, e quelli delle centrali segnano il distacco definitivo, chiudendo il primo set 12-25.

Nel secondo set, la Volley World reagisce, mettendo in difficoltà Salerno e portandosi sul 15-8. Nonostante un tentativo di rimonta, le foxes cedono 25-17.

Il terzo set vede un atteggiamento aggressivo da parte di Salerno, con punti importanti di Tenza, Pepe e Miglino, che portano la squadra sul 9-17. Con un servizio efficace, Salerno chiude il set 13-25.

Nel quarto set, Napoli prova a rientrare, ma le foxes riescono a mantenere il vantaggio grazie a buoni attacchi di Erra e un muro solido. La partita si conclude 22-25, regalando a Salerno i primi tre punti della stagione, dedicati alla compagna Rossin. Il tecnico Cacace sottolinea l’importanza di questa vittoria per il morale della squadra.

Il prossimo impegno per la Santoro Creative Hub Salerno sarà contro Monopoli.