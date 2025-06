Salerno: Lotta all’Illegalità e Collaborazione Cittadini

Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha riconosciuto l’impegno della polizia e della squadra mobile guidata da Elvio Barbati per la cattura di due ladri seriali. Le indagini, condotte in poche settimane, hanno portato all’arresto dei responsabili di una serie di furti e danni che avevano preoccupato i commercianti della zona orientale. Conticchio ha inoltre espresso apprezzamento per la crescente collaborazione dei cittadini, che hanno contribuito attivamente con segnalazioni nella lotta all’illegalità.

Fonte: www.ilmattino.it