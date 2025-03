Salerno: come partire per un tour enogastronomico in Campania in totale libertà

Salerno sta diventando una meta sempre più apprezzata per vacanze di piacere, gite o viaggi di lavoro, offrendo una combinazione di mare, storia, cultura e prelibatezze gastronomiche. La sua posizione strategica tra la Costiera Amalfitana, il Cilento e Napoli la rende ideale per un tour enogastronomico in Campania. Noleggiare un’auto a Salerno consente di esplorare la regione in totale libertà, senza vincoli di orario. Un tour può iniziare dalla città, degustando vini locali nelle cantine cilentane e gustando un pranzo tipico nel centro storico.

Il Cilento, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, offre bellezze naturali e specialità come la Mozzarella di Bufala DOP, fichi bianchi, alici di Menaica e piatti tradizionali come fusilli e morselletti. La Costiera Amalfitana segna una tappa fondamentale, con delizie culinarie a Vietri sul Mare, Amalfi, Sorrento, e Positano, tra piatti tradizionali e vini. È essenziale includere Avellino e l’Irpinia, famose per le cantine storiche e le tradizioni gastronomiche.

Infine, a Napoli, si possono scoprire i sapori autentici della tradizione partenopea, con street food, pizzerie storiche e piatti iconici come la pizza e la sfogliatella, oltre al limoncello, famoso digestivo locale. Ogni angolo della Campania offre esperienze gastronomiche uniche, e noleggiare un’auto permette di personalizzare l’itinerario, visitare luoghi meno turistici e portare a casa acquisti gastronomici. Un viaggio on the road in Campania, quindi, si traduce in un’esperienza ricca e variegata.