Salernitana, Valentini: il campionato di B è stato falsato

Il mondo del calcio è spesso teatro di polemiche e discussioni, specialmente quando si tratta di decisioni cruciali che influenzano il destino delle squadre. Recentemente, Marco Valentini, ex direttore sportivo della Salernitana, ha condiviso la sua opinione sull’ultima stagione di Serie B, ponendo l’accento sulle difficoltà affrontate dalla sua ex squadra.

Valentini ha evidenziato come la Salernitana stesse vivendo un momento positivo prima dello stop dei playout, che ha avuto un impatto negativo sul percorso della squadra. Secondo lui, il campionato sarebbe stato falsato da eventi che hanno influenzato la lotta per la salvezza in modi inaspettati e ingiusti. Ha sottolineato l’importanza di disputare il playout contro il Frosinone in tempi brevi, affermando che la situazione attuale non dovrebbe accadere a nessuna squadra.

L’ex direttore sportivo ha inoltre espresso il suo disappunto riguardo all’assenza di interventi del VAR in alcune situazioni cruciali, in particolare durante il match Salernitana-Sampdoria. Ha dichiarato di non vedere malafede da parte dell’arbitro, ma ha sollevato dubbi sul funzionamento del VAR in occasioni decisive. Durante l’intervallo di quel match, Valentini ha rivelato che i giocatori erano demotivati, ma sono stati convinti a tornare in campo nonostante il punteggio sfavorevole di 1-0. Inoltre, ha contestato la decisione del VAR relativo a un fallo su Soriano, descrivendo la situazione come difficilmente giustificabile.