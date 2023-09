Salernitana, salta la panchina di Sousa?

Potrebbe costara cara a Paulo Sousa la sconfitta rimediata ieri dall’Empoli. La Salernitana starebbe valutando in questa ore, infatti, un possibile esonero del tecnico.

Dopo l’1-0 di ieri, i calciatori si sono confrontati con i tifosi, delusi e rabbiosi per la partita persa in Toscana. Il club granata non sa più vincere e la posizione di Sousa sembra sempre più a rischio.

Dopo un’estate complicata, Paulo Sousa e la sua Salernitana hanno cominciato nel peggiore dei modi la stagione. Tre pareggi in sei partite, solo 4 gol fatti e 10 subiti, che stanno cancellando il brillante girone di ritorno del passato campionato, che aveva portato Sousa ad essere accostato anche ad altri club.

Soprattutto al Napoli di De Laurentiis, che a luglio aveva pensato al portoghese prima di scegliere Garcia. Uno “smacco” per la piazza e per il Presidente Iervolino, che aveva già incrinato i rapporti e rischiato di rompere l’idillio in anticipo.

Il mese di agosto, poi, è proseguito con le scaramucce verbali tra l’allenatore ed il ds Morgan De Sanctis, colpevole di non aver completato la rosa in tempi utili per l’inizio della stagione.

Ciliegina sulla torta il “caso Dia”. L’attaccante aveva chiesto la cessione negli ultimi giorni di mercato e, non essendo stato accontentato, non si era presentato a Salerno dopo la sosta delle Nazionali (dalla quale è tornato infortunato).

Una polveriera che, unita al pessimo start dei campani, potrebbe costare caro a Paulo Sousa, vicinissimo all’esonero in queste ore. L’unica “buona” notizia per il tecnico ex Fiorentina è la firma di Rino Gattuso col Marsiglia. L’ex centrocampista del Milan, infatti, sarebbe stato il candidato numero uno per la panchina granata. Dunque, a Sousa potrebbe esser concessa ancora qualche gara per ripartire, prima di prendere una decisione forse inevitabile.

Fantacalcio.it per Adnkronos