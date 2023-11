Salernitana-Lazio 2-1, Sarri: "Se problema sono io, me ne vado"

“Se il problema sono io, me ne vado”. Maurizio Sarri non esclude l’addio alla Lazio dopo la sconfitta che i biancocelesti hanno incassato sul campo della Salernitana. “Se fossi sicuro che è solo colpa mia andrei via. Non capisco però dove possa essere la mia diversità rispetto allo scorso anno, credo di essere sono molto più pressante. Se nei prossimi giorni valuterò che è colpa mia sarò il primo a prendere la decisione di andare via parlando con il presidente Lotito”, dice.

La zona Champions League è sempre più lontana. “Certe prestazioni non si possono giustificare, troppi giocatori che non stanno rendendo. Se la Lazio gioca così è inutile parlare di alta classifica. Quando ci saranno prestazioni all’altezza, si potrà parlare di obiettivi”, aggiunge.

Il presidente Lotito come reagirà? “Non so quello che vuole fare. Non sono favorevole ai ritiri, ma interverrei in maniera pesante e farei qualcosa per rompere l’inerzia”, dice.

La Lazio crea poco e concretizza ancora meno. “C’erano ampi spazi e c’erano i presupposti per essere pericolosi invece abbiamo fatto troppo poco. Troppi giocatori non rendono come lo scorso anno. O la responsabilità è mia o abbiamo perso di vista chi siamo”, ribadisce.