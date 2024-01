Salernitana, infortuni per Pirola e Kastanos

La Salernitana continua la preparazione in vista del doppio match contro la Juventus. Inzaghi affronterà i bianconeri giovedì sera negli ottavi della Coppa Italia e poi domenica alle 18 all’Arechi per l’ultima giornata della Serie A.

Quest’oggi i granata torneranno ad allenarsi e per Filippo Inzaghi ci sono brutte notizie relative alle condizioni di Pirola e Kastanos

, usciti malconci dalla sfida del Bentegodi. Il difensore, uscito nei primi minuti di gioco, potrebbe aver riportato uno stiramento al flessore sinistro e va verso uno stop di un mese circa. Brutta botta al ginocchio invece per il centrocampista cipriota che rischia di restare fermo per un massimo di tre settimane. Maggiori certezze arriveranno nelle prossime ore quando entrambi si sottoporranno alle indagini diagnostiche del caso.

Due assenze pesanti quelle di Pirola e Kastanos per la Salernitana che sarà già privata di Coulibaly, Cabral e Dia per la Coppa d’Africa (l’attaccante è anche infortunato). Al posto di Pirola toccherà a Gyomber agire al fianco di Fazio nella difesa a quattro di Inzaghi, ma occhio anche alle quotazioni di Daniliuc e Lovato vista la fragilità fisica di Fazio. L’infortunio di Kastanos, invece, spingerà ulteriormente Walter Sabatini a ingaggiare almeno un centrocampista, ma nel frattempo Inzaghi dovrà puntare su Legowski e Maggiore come coppia di centrocampisti, con Bohinen e Martegani come uniche alternative.

Fantacalcio.it per Adnkronos