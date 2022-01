L’imprenditore napoletano Danilo Iervolino, fondatore e presidente del cda dell’Università telematica Pegaso, è il nuovo proprietario della Salernitana.

“E’ con grande emozione che annuncio l’acquisizione della Salernitana 1919” dichiara in una nota Iervolino, la cui offerta per l’acquisizione della Salernitana è stata giudicata quella maggiormente vantaggiosa dai trustee.

“Salerno e i suoi tifosi – aggiunge Iervolino in una nota – meritano una squadra competitiva. Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società. Assicuro da parte mia il massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni per la città e per la sua straordinaria tifoseria. E’ con questi auspici che, insieme, accogliamo con fiducia il nuovo anno. Auguri a Salerno, evviva i granata”, conclude Iervolino.

“La Salernitana resta in serie A. Era quello che spettava alla città ed ai tifosi, il punto fermo di ogni intervento del Comune di Salerno” dichiara il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

“Buon lavoro alla nuova proprietà – aggiunge Napoli – che sono pronto ad incontrare quanto prima. Non c’è un minuto da perdere per perfezionare gli aspetti formali e rinforzare la squadra affinché, nella seconda parte di stagione, possa competere nelle migliori condizioni possibili. Si rinnova, come sempre, la totale disponibilità del Comune di Salerno a sostenere l’impegno della società granata. Ed infine, ribadisco l’orgoglio per la meravigliosa tifoseria granata che ha vissuto con apprezzata dignità questa vicenda, manifestando con civiltà la propria indignazione. Macte Animo”, conclude Napoli.

C’è stato un colloquio telefonico tra il sindaco di Salerno e l’imprenditore Danilo Iervolino. Nel corso della conversazione, definita “cordiale” in una nota del Comune di Salerno, il sindaco ha espresso all’imprenditore “affettuosi auguri di buon lavoro” apprezzandone “l’entusiasmo, le idee chiare e la voglia di far bene in questa nuova avventura imprenditoriale e sportiva”.

Il sindaco Napoli ha inoltre rinnovato “la disponibilità del Comune di Salerno a sostenere, come sempre, ogni attività del club che sia ispirata al rispetto della gloriosa storia granata, della passione esemplare dei tifosi, della competizione agonistica. Salerno, I salernitani e la Salernitana meritano rispetto. Sarà apprezzato con calore ed un sostegno inimitabile in campo, sugli spalti ed in tutte le sedi”, conclude Napoli.