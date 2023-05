Salernitana, Dia si opera

Campionato finito per l’attaccante

Il campionato di Boulaye

Dia è praticamente finito: l’attaccante della Salernitana verrà operato domani a Lione per la pulizia del menisco: la decisione è stata presa per risolvere chirurgicamente il problema emerso nell’ultima risonanza magnetica, che richiedeva comunque un mese di stop. Il calciatore ha saltato anche l’ultima partita vinta dalla Salernitana contro l’Udinese.

L’intervento sarà effettuato domani a Lione dal professor Eric Rolland alla presenza del medico sociale del club, Italo Leo: un intervento di pulizia del menisco del ginocchio sinistro che si occuperà della lieve mobilizzazione della parte mediale evidenziata dagli ultimi esami. Il successivo percorso di riabilitazione per l’attaccante si attesta in trenta o quaranta giorni: Dia salterà anche la chiamata in Nazionale.

Il calciatore si appresterà ad essere, con ogni probabilità, uno degli uomini mercato quest’estate: il suo rendimento quest’anno è stato eccezionale con 16 gol e 5 assist in 33 presenze.

Fantacalcio.it per Adnkronos