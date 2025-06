Salernitana: caos in campo e retrocessione tragica

Durante la partita tra Salernitana e Sampdoria, si sono verificate tense situazioni di tensione sugli spalti e in campo. Al 22° minuto, l’arbitro Doveri ha fermato il gioco per calmare gli animi, ma la situazione è degenerata con tifosi che lanciavano oggetti in campo. Il match è stato sospeso, e le squadre sono tornate negli spogliatoi. Nonostante il tentativo di riprendere il gioco, dopo l’arrivo di un petardo, l’arbitro ha deciso di sospendere definitivamente la gara.

Il risultato finale non verrà omologato, con un 0-3 a tavolino per la Sampdoria, che così si salva, mentre la Salernitana retrocede in Serie C per la prima volta dalla stagione 2014-15. La Sampdoria, inizialmente in difficoltà, ha beneficiato della penalizzazione del Brescia e ha trovato la salvezza attraverso i playout.

Il primo tempo si era chiuso con la Sampdoria in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Coda, seguito da un raddoppio di Sibilli. Diverse interruzioni, causate da petardi e fumogeni, avevano bloccato il gioco già nel secondo tempo, creando un clima di grande tensione. Nonostante il tentativo della Salernitana di ribaltare il risultato, la pressione dei tifosi e le difficoltà in campo hanno portato alla drammatica conclusione della partita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.corrieredellosport.it