Rinchiusi in una cassetta di legno per frutta e verdura, con un telo fissato sulla parte superiore per impedire che fuggissero. Le feste di Natale portano un’altra storia di abbandono di cani dal Salento. E anche questa, dopo quella della pinscher Domy, salvata da un ciclista dalla crudele prigione di plastica e ferro, è avviata a un lieto fine

Questa volta ad essere stati abbandonati in una stradina di Alezio, è una cucciolata di meticci, di circa due mesi. A ritrovarli è stata una volontaria di un’associazione che si occupa di animali, che ha subito allertato le istituzioni comunali per prestare soccorso ai cinque cagnolini ed evitargli una morte certa. Per l’unica femmina della cucciolata c’è già un bel finale: è in preaffido, quindi potrà presto ricevere il calore e l’affetto di chi gli vorrà bene. Per gli altri si sono aperte al momento le porte del canile, in attesa di ricevere una richiesta di adozione.

La cassetta trovata nella stradina di Alezio

“La cassetta è stata lasciata nelle vicinanze del cimitero e di un parco molto frequentati – spiega Eleonora Romano, assessore all’Ambiente, con delega al randagismo, di Alezio – quindi crediamo che l’intento dei responsabili fosse quello di far trovare la cucciolata. Rimane però un gesto poco condivisibile, evidentemente, perché ci sarebbero stati altri canali per affidare i cagnolini che non potevano o volevano curare”. E lancia un appello: “Bisogna ricordare che si può sempre chiedere aiuto al Comune o alle associazioni di volontari, quando non si vuole mantenere un animale. Saranno loro a cercare una nuova casa per gli esemplari, che non meritano un trattamento crudele come l’abbandono”.

D’altronde soprattutto nel periodo delle feste si assiste a una crescita del fenomeno: meno di due settimane fa altri due cani sono stati trovati sul ciglio di una strada nella periferia di Alezio, in condizioni peggiori della cucciolata di meticci. Intanto il Comune si è già attivato per effettuare le vaccinazioni ai cinque cuccioli nei prossimi giorni, nella speranza che un’adozione possa regalare loro un 2021 migliore di come hanno passato le feste di Natale.