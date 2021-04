Ha scambiato la splendida spiaggia dell’Approdo di Porto Cesarea in un percorso da fuoristrada, ma è stato scoperto dal personale della Riserva nazionale Porto Cesareo e dai carabinieri chiamatio da alcuni residenti. Ma, scoperto, l’autore della bravata ora dovrà pagare una multa di 2.700 euro. Non solo per le violazioni delle norme in materia di tutela amientale ma dovrà rispondere anche delle viollazioni delle norme anti-Covid essendo arrivato dalla provincia di Cosenza.

E’ accaduto domenica 11 aprile. L’uomo è arrivato con la famiglia (moglie e due figli) a bordo di una potente Range Rover Evoque e attraverso un varco nel muretto a secco, è riuscito ad arrivare in riva al mare. E’ stato notato da alcune persone che hanno dato l’allarme.

“Nei pressi dell’accesso all’area antistante la Torre costiera denominata de La Chianca – è spiegato in un comunicato dell’Area marina – è entrato per due volte, schiacciando il cordone dunale, nella spiaggetta confinante con il noto Lido Tabù. L’auto quindi ha iniziato a scorrazzare sulla sabbia bianca, apparentemente indisturbata, proprio sino al Tabù, dove tra l’altro si è poi insabbiata costringendo gli occupanti a scendere”.

Poi, dopo oltre un’ora di manovre, l’uopmo è riuscito a sbloccare il suv “lasciando sull’arenile – si legge ancora nel comunicato – un fosso di diversi metri di diametro. Il tutto naturalmente in spregio alla normativa vigente che salvaguarda e tutela litorale costiero, arenile e soprattutto flora e fauna”.

Alcuni testimoni hanno ripreso tutto con gli smartphone e hanno chiamato il personale dell’Area marina protetta e i carabinieri che hanno bloccato il fuoristrata provvedendo a contestare le violazioni da quelle anti-Covid a quelle al codice della navigazione, all’ordinanza balneare della Regione Puglia, a quelle riferite al decreto istitutivo dell’Area marina protetta Porto Cesareo per danneggiamento ambientale.

“Una vicenda spiacevole, senza ombra di dubbio – ha commentato il sindaco Silvia Tarantino – La fama di Porto Cesareo nota in tutto il mondo per le sue spiagge e le bellezze naturalistiche che ci sono valse un’Area marina protetta tra le più importanti d’Italia e un Parco regionale e sito d’interesse comunitario, viene prima da Madre Natura e subito dopo dal lavoro costante e quotidiano di tutti. Protezione, tutela, cura del nostro ambiente equivalgono a cura e tutela della nostra storia e della nostra identità. Alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria il compito di procedere come da norma, e al personale dell’Area marina protetta come ai cittadini che con senso civico hanno segnalato ciò che si stava verificando, il mio grazie”.