Scivola in mare e preso dal panico si dirige a largo prima di essere riportato a riva ‘scortato’ da alcune imbarcazioni e dai pescatori, rivelatisi abili nuotatori. E’ finito bene il bagno fuori stagione di un cavallo caduto nelle acque di Castro nella tarda mattinata di lunedì, 21 dicembre. Il puledro dal manto scuro si trovava nella zona del porto vecchio con il suo proprietario residente in un vicino paese. Probabilmente a causa delle alghe viscide nei pressi del molo l’animale è scivolato in acqua.

Il cavallo lontano dalla riva spinto dalle imarcazioni a rientrare

Colto dal panico e totalmente confuso il cavallo ha iniziato a nuotare verso il largo anziché ritornare verso la banchina inseguito dal proprietario che non ha esitato a buttarsi in acqua nel tentativo di recuperarlo. A salvarlo, in realtà, sono stati alcuni pescatori che, con le loro barche, hanno avvicinato il cavallo per impedirgli di proseguire nella sua improvvisata nuotata (con il rischio anche piuttosto concreto di annegare, ormai allo stremo delle forze).

Il cavallo ariva sano e salvo

Poi, alcuni di loro hanno sfidato le acque gelide e le temperature basse tuffandosi in mare riuscendo a spingere il cavallo verso riva per riportarlo sulla terraferma mentre i tanti presenti hanno ripreso le fasi del recupero con i telefonini.