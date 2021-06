Allarme nel Salentop per un 15enne scomparso da casa. La prefettura di Lecce ha attivato il Piano per le ricerche coordinate delle persone scomparse dopo la denuncia presentata a Specchia dai familiari di Luca Cristiani. Le sue tracce si sono perso da mercoledì 9 giugno. Al momento della scomparsa il ragazzo indossava un paio di jeans corti di colore grigio, maglia a manica corta bianca, infradito e un orecchino di brillantini all’orecchio sinistro.

Non aveva con sé cellulare, né documenti e né soldi.

tavolo di coordinamento che si è riunito a Lecce ha ritenuto di ampliare le ricerche, già avviate dalle forze dell’ordine, con il coinvolgimento della Polfer, dei vigili del fuoco, del 118, della croce rossa, della protezione civile e dei componenti dell’associazione Penelope. È richiesta la collaborazione dei cittadini che in caso di avvistamento possono contattare il 112, il 113 o il 115.