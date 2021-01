“Attenzione, attenzione. Allarme generale”. È Il messaggio che hanno ascoltato in italiano e in inglese gli abitanti di Calimera, Melendugno, Castrì e Vernole, comuni salentini che si trovano a ridosso del gasdotto Tap. La paura ha preso il sopravvento e i cittadini hanno avvisato sindaci e forze dell’ordine. A chiarire l’accaduto è Marco Potì, sindaco di Melendugno, la località sulla cui marina approda il gasdotto Tap che porta gas dall’Azerbaijan all’Europa e che sta valutando di denunciare per procurato allarme la società Tap.

“Dopo le tante segnalazioni e le telefonate fatte in prefettura, la società ha detto che si trattava di una esercitazione interna di cui però nessuno sapeva. Situazioni di questo tipo devono essere comunicate perché non si può scatenare un allarme sociale e procurare tanta apprensione”, fa sapere Potì ricordando che le “prime abitazioni si trovano 200 metri dal gasdotto e intorno a un chilometro ci sono quattro centri abitanti con oltre 30mila abitanti”.

Quanto accaduto, per il sindaco “non fa altro che dimostrare l’incompatibilità di un’infrastruttura di questo tipo a pochi centinaia di metri dall’abitazione dei centri abitati: è una situazione inaccettabile e chi parla in questo periodo di ristori o di compensazione vorrei che avesse vissuto l’ora e mezzo che ha vissuto la mia comunità in questa tranquilla domenica mattina di gennaio”.

E da Tap è arrivata la conferma che “nessuna situazione di pericolo o potenziale allarme si è venuta a determinare nell’impianto e che si è trattato esclusivamente di un’esercitazione antincendio interna al sito stesso. Questa prassi rientra nell’ambito del piano di emergenza ed evacuazione dell’impianto e viene attuata secondo le disposizioni vigenti, con l’obiettivo di formare il personale interno a gestire al meglio eventuali situazioni di pericolo”.