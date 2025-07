Salemi in crisi: le accuse di Dario Verde all’Amministrazione

La situazione politica a Salemi si fa sempre più tesa, con i membri dell’opposizione che sollevano forti critiche nei confronti dell’amministrazione comunale. Il consigliere Dario Verde ha espresso preoccupazione per l’inerzia dell’amministrazione, sottolineando che non è possibile governare una città semplicemente adottando ordinanze superficiali e attribuendo la colpa ai cittadini.

Le sue accuse sono emerse a seguito di recenti eventi, che hanno coinvolto cittadini di origine tunisina, scatenando dibattiti accesi. Verde ha descritto il centro storico e la via Marsala come luoghi caratterizzati da violenza e degrado, rendendo alcuni quartieri inaccessibili per paura dei residenti. Secondo il consigliere, le misure adottate, come le ordinanze, colpiscono anche le attività rispettabili, lasciando la città priva di soluzioni efficaci.

Inoltre, Verde ha messo in discussione l’efficacia dei controlli della polizia municipale, ritenendoli insufficienti e male organizzati. Ha criticato i turni notturni della polizia, sostenendo che la mancanza di volontà di pagare gli straordinari ai vigili limita ulteriormente la sicurezza del territorio. Pertanto, ha chiesto un maggiore impegno per il coordinamento delle forze dell’ordine e il coinvolgimento della comunità locale.

Infine, Verde ha chiarito che se l’amministrazione non sarà in grado di garantire la sicurezza, si rivolgerà direttamente al prefetto, esprimendo la sua determinazione a non lasciare che la violenza e l’inciviltà dominino il suo paese.