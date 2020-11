Lunedì notte Elisabetta Gregoraci ha dato della scroccona a Giulia Salemi, che è sbottata etichettando come snob la coinquilina. Ma davvero la figlia di Fariba elemosina cene e viaggi? Pare di no perché a confermare la sua versione è arrivato un amico che Giulia ha in comune con la badessa calabrese.

Domenico Zambelli ha detto che Giulia è sempre stata invitata alle cene che sono state fatte al Billionaire di Flavio Briatore, senza bisogno di chiedere che qualcuno gliele offrisse.

“Buongiorno a tutti. Volevo fare una precisazione circa il Grande Fratello Vip dove ieri sera sono stato appunto nominato più volte da Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Volevo confermare quello che ha detto Giulia. Io due anni fa ero in Sardegna ospite a casa di Flavio Briatore e spesse volte formavamo un gruppo, andavamo al Billionaire a cena dove io avevo questo tavolo e invitavo molti amici, Andrea, Cristiano, Sveva e anche Giulia. Elisabetta e Flavio erano separati in quel periodo. Elisabetta è una mia carissima amica, Flavio pure, lui lo conosco dal 1995, lei da quando faceva Il Malloppo con Pupo. La seguo davvero da tanto. La mia Giulietta la conosco da quando ha iniziato questo lavoro e posso dire che una parte del suo successo è anche merito mio”.

