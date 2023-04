Salemi cena con gli spartani: la reazione di Antonella Fiordelisi

Giovedì sera Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono andati a cena fuori con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Brad. L’uscita dei Prelemi con parte del gruppo degli spartani non è passata inosservata ed ha fatto discutere molto su Twitter. Anche Antonella Fiordelisi ha reagito piazzando un like ad un tweet di una fan Donnalisi: “Quindi il tablet era spartano. Male male. Si capiva benissimo. Infatti parlavano male sempre Pier e Giulia. Mi sono un po’ scesi“. La dottoressa poco dopo ha tolto il mi piace, ma ormai gli screen erano ovunque.

Se anche la Salemi avesse avuto una preferenza è stata brava a non farla trapelare durante i sei mesi di programma, ma se l’avesse fatto non ci sarebbe nulla di male. Orietta Berti e Sonia Bruganelli non hanno mai nascosto le loro simpatie. Le ‘Donnalise’ non si sono mai lamentate delle prese di posizione di Sonia e di tutte le volte che ha salvato Antonella, quindi perché dovrebbero scandalizzarsi adesso per una cena? Inoltre è possibile che Giulia abbia deciso di uscire con ‘gli spartani’ perché tra loro c’era anche il suo caro amico Alberto De Pisis.

Ad Antonella però va riconosciuto un merito: sta continuando a regalarci dinamiche anche a reality finito.

Antonella Fiordelisi e la polemica sulla Salemi.

Lo scorso dicembre Antonella se l’era presa con la bastarda col tablet perché – secondo lei – non era oggettiva nella lettura dei tweet: “Io sono un po’ sconvolta dai tweet che legge Giulia. Quando gli altri vengono attaccati o hanno momenti di sconforto, lei è subito pronta a leggere i tweet divertenti, dove gli stanno vicini e tutto, con me deve sempre dire metà e metà e poi va a dire: “Sei una giocatrice”. Cioè legge solo quelli negativi. Non capisco perché, però ho notato questa cosa. Sì i tweet su di me sono metà positivi e poi negativi. Con gli altri non è così, quando sono attaccati lei legge post divertenti“.