Sale Stylist in Stage a Milano – Avvio alla Carriera nella Moda

Titolo lavoro: Sale Stylist – Stage



Azienda: Levi Strauss



Descrizione lavoro:

Nella posizione di Sales Stylist presso Levi Strauss & Co., sarete responsabili del servizio clienti, della gestione delle vendite e della presentazione dei prodotti, contribuendo a creare un’esperienza di acquisto unica. È richiesta una forte attitudine ai rapporti interpersonali, esperienza nel settore retail e passione per la moda. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di sviluppo professionale, ambienti di lavoro stimolanti e l’accesso alla cultura aziendale di Levi’s, che promuove diversità e inclusione.



Località: Castel Romano, Roma



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 00:02:50 GMT

