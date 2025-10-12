17 C
Sale Stylist in Stage a Milano – Avvio alla Carriera nella Moda

Titolo lavoro: Sale Stylist – Stage

Azienda: Levi Strauss

Nella posizione di Sales Stylist presso Levi Strauss & Co., sarete responsabili del servizio clienti, della gestione delle vendite e della presentazione dei prodotti, contribuendo a creare un’esperienza di acquisto unica. È richiesta una forte attitudine ai rapporti interpersonali, esperienza nel settore retail e passione per la moda. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di sviluppo professionale, ambienti di lavoro stimolanti e l’accesso alla cultura aziendale di Levi’s, che promuove diversità e inclusione.

Località: Castel Romano, Roma

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 00:02:50 GMT

