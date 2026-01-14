13.4 C
Saldi San Valentino: fino al 70% di sconto

I saldi di San Valentino di Lovehoney sono iniziati. possibile ottenere fino al 50% di sconto su giocattoli sessuali selezionati, inclusi vibratori, masturbatori maschili e plug anali, e $25 o meno per la lingerie. Inoltre, spendendo $89 o più, si può ricevere un regalo gratuito.

La sezione di liquidazione offre sconti ancora più alti, con alcune offerte che raggiungono fino al 70% di sconto. Tra gli articoli in offerta ci sono il ROMP Swap per $24,99, il Womanizer Starlet 2 per $39,99 e molti altri.

La spedizione gratuita è disponibile per ordini superiori a $59 e viene effettuata in confezioni semplici e discrete. Gli ordini vengono spediti entro 4-6 giorni lavorativi, quindi è possibile ordinare in anticipo per non rischiare di non ricevere gli articoli in tempo per San Valentino.

Le vibrazioni selezionate sono scontate fino al 50%, inclusi set regalo e singoli prodotti come il Lovehoney Rose, che costa solo $42,99. La lingerie costa $25 o meno, con una vasta selezione di abbigliamento intimo disponibile, dagli orsacchiotti ai set ispirati al BDSM.

