Saldi invernali in Italia

Con la fine delle festività natalizie e l’inizio del nuovo anno, inizia la febbre da saldi invernali: un rituale irrinunciabile per chi adora fare shopping in modo furbo. L’obiettivo è chiaro: entrare nei negozi per dare un’occhiata e uscirne con i must-have che daranno grande soddisfazione nei prossimi look.

Per fare shopping in modo furbo, è importante conoscere le regole dei saldi. Il Codice del Consumo stabilisce che è necessario indicare sempre il prezzo originario, quello effettivamente scontato e il ribasso calcolato sul prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti ai saldi. È scorretto gonfiare le cifre all’ultimo minuto per rendere l’offerta più appetibile.

Durante i saldi, il cambio non è sempre un diritto automatico. In altre parole, se la taglia non è giusta o il colore a casa non convince più, il negoziante non è obbligato ad accettare la sostituzione. Molto dipende dalla politica commerciale del singolo punto vendita: c’è chi concede il cambio per fidelizzare, chi lo limita a pochi giorni e chi lo esclude del tutto sugli articoli scontati.

I resi non sono sempre garantiti, ma c’è un compromesso. Nei negozi fisici non esiste un obbligo di accettare il reso di un articolo acquistato in saldo se questo non presenta difetti. Quando e se il reso viene concesso, spesso non si traduce in un rimborso immediato, ma in un buono spesa da utilizzare entro una certa data.

I pagamenti elettronici sono sempre accettati, anche ai saldi. Carte di credito, bancomat, contactless e pagamenti digitali fanno ormai parte della normalità e il POS non è opzionale. Il contante resta una possibilità, ma non può essere l’unica. Un dettaglio non da poco, soprattutto durante i saldi, quando il flusso di acquisti è intenso e la trasparenza nei pagamenti è una tutela in più per chi compra.