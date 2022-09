Salatino scopre che Elenoire pensa che lui sia innamorato di lei: la reazione

Ieri sera Elenoire Ferruzzi ha confidato ad Antonino Spinalbese di stare ancora male per Luca Salatino. La gieffina non si è limitata a questo, perché ha aggiunto che anche l’ex tronista proverebbe qualcosa per lei. Secondo la Ferruzzi, Salatino quando era solo con lei le avrebbe dedicato canzoni d’amore e l’avrebbe guardata in maniera molto particolare. Per tutte queste cose Elenoire dice di aver pianto per due notti.

Stamani Antonino Spinalbese ha spifferato tutto all’amico, che ha detto chiaramente di non provare nulla per la coinquilina. Luca ha ribadito di essere innamoratissimo della sua fidanzata.

“Che ti ha detto? Dice che è così? Ma da parte sua o anche da parte mia? Oddio da parte mia no, ma dai. Se ciao. Dai ma ti rendi conto che situazione?! Io non mi aspettavo sarebbe andata così. Adesso che je devo dì? Le canzone d’amore le ho cantato? Questa è una convinzione sue e basta. Cioè se scherzare con una persona significa questo… Io scherzavo con lei senza nessuna malizia.

Io ho già spiegato tutto nel confessionale. Ma pure a lei ho detto tutto. Però quando uno non vuole ascoltare. Che devo dire ancora a lei? Percepiva cose da parte mia? Dai ma che state a dì. Dice che un uomo non si dichiarerebbe mai a lei in televisione? No ma via ti prego non è vero. Quando eravamo da soli io e lei? Ma che sta a dire, se sto sempre a piangere per la mia ragazza. Le sue sono percezioni e sensazioni sbagliate. Questa cosa mi infastidisce perché non c’è mai stato nulla. Perché le ho raccontato parti della vita mia ha pensato altro.

In puntata darò le spiegazioni, ma ho già spiegato. Mi ero innervosito l’altra sera perché sono stato accusato di cose non vere. Amo davvero tanto la mia ragazza e non guardo nessuna. Adesso devo dare altre spiegazioni? Questa cosa nemmeno esiste e non ha senso spiegare ancora”.