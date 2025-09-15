Salario minimo e sanità: le sfide dell’economia italiana

Il Governo attuale è criticato per varie scelte che influenzano negativamente la popolazione. Ha rifiutato l’introduzione del salario minimo, ridotto i fondi per la sanità pubblica e si è opposto alla tassazione degli extraprofitti delle banche. Invece di affrontare queste questioni, sembra concentrato su alleanze con grandi gruppi finanziari nel settore bancario.

Marianna Ricciardi, deputata del Movimento 5 Stelle, ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di attenzione verso i cittadini. Accusa la Premier Giorgia Meloni di investire enormi somme nell’armamento, mentre i cittadini si trovano ad affrontare l’aumento dei prezzi.

Il Movimento 5 Stelle propone di adeguare all’inflazione non solo gli stipendi, ma anche tutte le agevolazioni fiscali, sottolineando la necessità di azioni concrete per supportare la popolazione in questo periodo di difficoltà.