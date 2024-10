Salari Ridotti e Aumento dei Costi

Essere cassintegrati significa vivere con un budget limitato, ridotto a 1.100 euro, e dover affrontare spese in modo attento fino al prossimo stipendio. Gianluca, un addetto alla lastratura della 500 elettrica, è in assemblea a Mirafiori con i colleghi di Stellantis. La situazione familiare di Gianluca è complicata: sua moglie ha perso il lavoro a causa del Covid e ha due figli di 15 e 8 anni. Domani parteciperà allo sciopero generale del settore automotive e sarà presente alla manifestazione a Roma organizzata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, mentre a Torino si terrà un corteo dei sindacati Fismic, Quadri e Ugl.

Gianluca esprime la sua preoccupazione per l’aumento delle spese quotidiane: “Tante cose sono diventate proibitive – spiega – si decide se pagare una bolletta, e il prossimo mese non se ne potrà pagare un’altra. Si decide se far fare lo sport al figlio”. A Mirafiori, gli operai cassintegrati sono circa duemila, con gli stipendi ridotti di un terzo e solo due giorni di lavoro al mese. Anche Michela, che lavora nella logistica, si considera fortunata poiché non ha figli e, nonostante il periodo difficile, riesce a fronteggiare meglio la situazione rispetto a chi ha maggiori spese familiari.

All’assemblea partecipano anche lavoratori di aziende dell’indotto come Domenico, impiegato alla Lear, il quale sostiene che “praticamente abbiamo finito tutti gli ammortizzatori sociali entro la fine dell’anno” e si lamenta di come la sua azienda stia pagando per questa crisi. Domenico ha due figlie da mantenere agli studi e sente l’urgenza di far sentire la propria voce, organizzandosi per la manifestazione di Roma.

La realtà dei cassintegrati è segnata da incertezze economiche e dalla difficile gestione delle spese quotidiane, che costringono molti a fare continui sacrifici e a ripensare le proprie priorità. La raccolta dei lavoratori serve a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi che stanno affrontando e sull’importanza di essere uniti per far fronte a questa sfida.