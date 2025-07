Salari in crescita: il cambiamento per i lavoratori italiani

La questione del potere d’acquisto dei lavoratori è al centro del dibattito economico attuale. Recentemente, la premier Giorgia Meloni ha evidenziato gli sforzi del governo per supportare le fasce più vulnerabili della popolazione lavorativa.

Durante il Congresso nazionale della Cisl a Roma, Meloni ha sottolineato che negli ultimi anni l’amministrazione ha dedicato risorse significative per migliorare le condizioni economiche dei lavoratori, in particolare quelli con redditi più bassi. Ha ricordato che l’Italia ha affrontato un periodo prolungato di stagnazione salariale, che ha penalizzato i lavoratori rispetto ai colleghi in altri paesi europei. Tuttavia, ha anche affermato che si sta osservando una ripresa: a partire da ottobre 2023, i salari cominceranno ad aumentare più velocemente rispetto all’inflazione. Questo segna un cambiamento positivo che potrebbe indicare una nuova fase per il mercato del lavoro italiano.