Salame di fichi, la ricetta originale

Il salame di fichi con la ricetta marchigiana è un dolce dal sapore antico, ottimo sia come merenda che da servire a fine pasto.

Il salame di fichi, anche noto come lonzino di fico, è un dolce tipico delle Marche in particolare della zona della Vallesina. Qui trovano terreno fertile le piante di fico, in particolare quelle della varietà Dottati e Brogiotti, i protagonisti indiscussi di questa ricetta antispreco. Come ben saprete infatti, il fico tende a deperire piuttosto velocemente quindi era di fondamentale importanza trovare dei metodi alternativi per conservarli.

Il salume di fico tipico delle Marche è una ricetta facile e veloce da preparare amalgamando fichi secchi, frutta secca e una piccola quantità di zucchero. Al composto viene poi data la classica forma a salame e avvolto nelle foglie di fico. Raffreddandosi diventa perfetto per essere servito tagliato a fette come dolce ma tenete presente che fino a qualche tempo fa era la merenda prediletta dei bambini.

salame di fichi ricetta

Come preparare la ricetta del salame di fico

Riunite in un mixer la frutta secca e tritatela grossolanamente quindi trasferitela in una ciotola. Frullate poi i fichi e lo zucchero fino a ottenere un composto omogeneo che andrete a unire alla frutta secca. Profumate il tutto con il liquore (l’ideale sarebbe il mistrà o la sapa, il mosto d’uva bollito ma va bene anche il brandy), la cannella e la vanillina. Impastate velocemente con un cucchiaio poi trasferite il tutto su un foglio di carta forno. Arrotolate stringendo bene e dando la forma di salame, quindi chiudete le estremità con dello spago e riponete tutto in frigorifero per almeno 3 ore prima di servirlo.

Questo dolce rappresenta una valida alternativa al più classico salame di cioccolato ed è perfetto se desiderate stupire i vostri ospiti con una ricetta insolita.

Conservazione

Il lonzino di fico si conserva in frigorifero per oltre 2 settimane.