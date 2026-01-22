Saipem sempre costruttiva

La situazione tecnica di Saipem rimane costruttiva. Il titolo ha infatti compiuto un veloce balzo in avanti ed è salito con una certa decisione oltre i 2,76 euro. L’analisi quantitativa conferma la presenza di un solido trend rialzista di breve termine, con i principali indicatori direzionali che si trovano in posizione long.

Dopo una breve pausa di consolidamento è possibile pertanto un ulteriore allungo, con un primo target in area 2,7940-2,80 e un secondo obiettivo a quota 2,8260-2,83 euro.

Difficile per adesso ipotizzare un’inversione ribassista di tendenza.