Saipem, ricavi in crescita nel primo trimestre

– Saipem ha chiuso il primo trimestre 2023 con ricavi pari a 2.582 milioni di euro, +41,6% rispetto al corrispondente periodo del 2022 ed un EBITDA adjusted di 191 milioni di euro rispetto ai 115 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2022.

Nuovi ordini acquisiti: circa 2,7 miliardi di euro. Oltre il 65% delle acquisizioni sono state realizzate nei business offshore E&C e Drilling.

La Posizione finanziaria netta pre-IFRS 16 al 31 marzo 2023 è positiva per 45 milioni di euro Posizione Finanziaria Netta post-IFRS 16 negativa per 285 milioni di euro.

I risultati ottenuti – spiega Saipem in una nota – sono “pienamente in linea con gli obiettivi del piano strategico, sia da un punto di vista commerciale rifocalizzazione verso il segmento offshore e impegno verso la transizione energetica, che operativo progresso dei progetti in linea con i piani e finanziario generazione di cassa e risultato netto a breakeven con posizione finanziaria netta stabile”.