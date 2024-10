Sainz trionfa con la Ferrari nel GP del Messico: “Ultima vittoria per l’addio”

Carlos Sainz ha trionfato al Gran Premio del Messico, tenutosi il 27 ottobre, conquistando la vittoria davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Ferrari di Charles Leclerc. Questo successo è il secondo della stagione per il pilota spagnolo e il quarto in carriera, e rappresenta la seconda vittoria consecutiva per la Ferrari, dopo quella di Leclerc ad Austin.

Sainz ha dichiarato: “Volevo questa vittoria, ne avevo bisogno, desideravo chiudere con un successo prima di lasciare la Ferrari. Ora mi godo le ultime quattro gare”. Riferendosi al sorpasso su Verstappen, ha spiegato che non era preparato, ma si sentiva sicuro e senza nulla da perdere. Ha aggiunto che vincere in Messico è stato il contesto ideale.

La gara ha visto Sainz partire dalla pole position, ma dopo una partenza non perfetta ha perso la leadership a favore di Max Verstappen, della Red Bull. La Ferrari ha mostrato un buon ritmo, permettendo a Sainz di recuperare il primo posto e correre in solitudine verso la vittoria. La doppietta per la Ferrari non si è concretizzata a causa di un errore di Leclerc, che ha dovuto cedere la seconda posizione a Norris, mentre si è dovuto accontentare del terzo posto, nonostante il giro veloce. Le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell hanno completato le posizioni dal quarto al quinto posto, mentre Verstappen, penalizzato, ha chiuso sesto, riducendo il suo vantaggio su Norris nella classifica del Mondiale piloti. La top ten è stata completata da Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg e Pierre Gasly.

Nella classifica del Mondiale piloti, Verstappen guida con 362 punti, seguito da Norris con 315 e Leclerc con 291. Nel Mondiale costruttori, la McLaren è prima con 566 punti, seguita dalla Ferrari con 537 e dalla Red Bull con 512. Il prossimo appuntamento del Mondiale è previsto la settimana prossima in Brasile.