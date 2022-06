Deep Silver e Volition hanno annunciato la disponibilità di Boss Factory, una demo standalone che mostra la modalità di personalizzazione di Saints Row, che è possibile scaricare gratuitamente su Xbox, PlayStation ed Epic Games Store. Saints Row verrà lanciato il 23 agosto su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e su Epic Games Store per PC . Questo hub è il luogo in cui prenderà vita il Santo: lo sviluppatore, Volition, ha rimosso tutti i limiti possibili in modo che il personaggio creato possa essere davvero chiunque. La Boss Factory consente di creare e ricreare il Boss a piacimento; oltre ad abiti, capelli, calzature, accessori e opzioni per il corpo, per la prima volta è inclusa anche la personalizzazione asimmetrica del viso. Una volta soddisfatti della creazione, non solo si può salvare ed averla pronta per il gioco completo, ma anche condividerla con il mondo e scaricare i personaggi di altri giocatori su SaintsRow.com. Condividendo un personaggio creato grazie alla Boss Factory, i giocatori ottengono due caschi in-game gratuiti da utilizzare nel gioco.