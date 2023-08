Saints Row, disponibile la terza espansione del gioco

Deep Silver e Volition hanno annunciato che la terza espansione DLC di Saints Row è ora disponibile. L’uscita del nuovo DLC segue una patch gratuita che ha portato il gioco nel nuovo distretto di Vallejo. Saints Row uscirà anche su Steam il 24 agosto. A Song Of Ice And Dust, questo il titolo del DLC, è un racconto tutto nuovo ambientato nel distretto di Vallejo. I giocatori vivranno il climax della storia di Dustmoot di Saints Row, una avventura di due “nemici” (il Boss e Gwen) che, nonostante le loro differenze, si odiano ancora molto. Dopo un brutale e sanguinoso tradimento dei Dustlander, i due uniranno le forze per difendere il Dustfaire dalla Regina del Ghiaccio e dei Frostlander, a colpi di paintball. Il DLC include cinque nuove missioni della campagna, una nuova fazione nemica (i Frostlander), quattro nuovi veicoli, armi e più di 20 abiti e altri elementi cosmetici. Segue il terzo aggiornamento gratuito del gioco, che include un distretto completamente nuovo per tutti i giocatori, oltre a ulteriori correzioni e miglioramenti della esperienza di gioco. A Song of Ice and Dust è disponibile da subito per l’acquisto ed è anche incluso nel Saints Row Expansion Pass.