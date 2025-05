Saint Etienne: Ultimo Album ‘International’ in Arrivo

I Saint Etienne hanno annunciato l’uscita del loro tredicesimo e ultimo album, intitolato “International”, che sarà disponibile dal 5 settembre 2025, segnando la conclusione della loro carriera trentacinquennale. Il primo singolo estratto dall’album, “Glad”, è stato co-scritto e prodotto da Tom Rowlands dei Chemical Brothers e presenta la chitarra di Jez Williams dei Doves. Il brano, che riflette le gioie quotidiane, è descritto dalla vocalist Sarah Cracknell come una celebrazione delle piccole cose, mentre Pete Wiggs sottolinea l’importanza di apprezzare la natura in momenti difficili.

“International”, co-prodotto con Tim Powell (ex Xenomania), si presenta come un’opera corale, ricca di collaborazioni con artisti noti, tra cui Janet Planet dei Confidence Man, Vince Clarke, Erol Alkan, Paul Hartnoll degli Orbital e Nick Heyward. L’album culmina con il brano “Last Time”, una commossa riflessione sul percorso della band.

I membri del gruppo hanno dichiarato che non si separeranno, ma ritengono sia giunto il momento di chiudere un capitolo della loro storia. Dai successi degli anni ’90, come la famosa cover di “Only Love Can Break Your Heart”, fino a progetti diversificati tra musica e arte, i Saint Etienne hanno saputo creare un linguaggio pop sofisticato. Con “International”, si congedano con un mix di gratitudine e stile.

La tracklist dell’album include:

– Glad

– Dancing Heart

– The Go Betweens

– Sweet Melodies

– Save It For A Rainy Day

– Fade

– Brand New Me

– Take Me To The Pilot

– Two Lovers

– Why Are You Calling

– He’s Gone

– The Last Time

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it