Sainato smaschera gli altri naufraghi: “Vogliono fuori Mazzoli e Noise perché in puntata si parla troppo di loro”

A Cayo Cochinos è scontro tra Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli, il nuovo arrivato ha accusato il conduttore radiofonico di averlo preso di mira in maniera esagerata. Da parte sua Mazzoli ha dichiarato che Sainato lo vorrebbe far passare da bullo o omofobo e che gli avrebbe chiesto di non parlare del suo orientamento.

Deluso dal confronto con Marco, Gian Maria si è sfogato con Helena Prestes ed ha cercato nella naufraga un’alleata.

Tra le tante cose l’influencer ha rivelato alla modella che ‘altri naufraghi’ vorrebbero fuori Mazzoli e Noise perché ‘si parla troppo di loro’ durante le puntate de L’Isola dei Famosi: “A me piacerebbe che le persone prendessero le mie difese. Mi hanno preso di mira e nessuno degli altri si schiera. Però sono falsi perché quando Marco e Paolo non ci sono dicono altre cose alle spalle. Mi hanno detto ‘non vediamo l’ora che loro due vanno via perché altrimenti in puntata si parla solo di loro e non di noi’. Questa cosa me l’hanno detta. Perché la dicono a me e non hanno il coraggio di dirla a loro? Poi davanti a loro due invece ridono alle battute e alle cose che dicono quando mi prendono in giro“.

Sainato contro Andrea Locicero: “Sparla di Helena alle spalle”.

Helena ha consigliato a Gian Maria di avvicinarsi e di parlare con Andrea lo Cicero perché lui sarebbe saggio. Il ragazzo però se l’è presa anche con l’ex rugbista, accusandolo di aver sparlato della Prestes: “Andrea bravo? Fa l’amico con te, ma quando non ci sei ha sparlato di te qualche volta. Te lo dico perché io a te ci tengo. Guarda ti assicuro che è capitato che ha parlato male e detto cose diverse a quelle che ti dice davanti“.

Nemmeno il tempo di immagazzinare le informazioni datale da Gian Maria, che Helena è andata a riferire tutto ad Andrea, che ovviamente è sbottato: “Lui va a dire che io parlo male di Helena alle spalle. Adesso ho capito che tipo di personaggio è“.

Praticamente un covo di vipere.