Sainato contro Prestes, scoppia la lite a L’Isola di Sant’Elena

Questa sera durante la puntata settimanale de L’Isola dei Famosi, L’Isola di Sant’Elena chiuderà i battenti e lo farà salutando gli ultimi due abitanti, Gian Maria Sainato ed Helena Prestes, che proprio in questo weekend appena passato ci hanno regalato un litigio.

Lo hanno fatto in seguito a una pergamena inviata dalla produzione, che ha chiesto ai due naufraghi di dirsi tutto in faccia.

“È vero quello che gli altri naufraghi mi avevano detto, hai un controllo del cibo ossessivo nell’altra persona. Perché fai finta di essere generosa e poi richiedi il cibo?” – ha esordito Sainato – “Se tu volevi essere generosa non dovevi conteggiare al milligrammo il riso o richiedermi il pomodoro indietro, la prima sera che sei arrivata qua ti ho tagliato l’ananas a metà e ti sei lamentata del millimetro. Non sei generosa e non vuoi condividere il cibo. Appena sei arrivata ti ho detto ‘ce la faremo fino a lunedì c’è tanto cibo’ pensando che avremmo condiviso e tu mi hai risposto ‘no, io ce la farò fino a lunedì con il mio cibo’. E lì ho capito che non eri generosa”.

Su Sant’Elena un comunicato accende la lite tra Gian Maria ed Helena! #Isola pic.twitter.com/X4z0eu6sc5 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

Sainato contro Prestes, il faccia a faccia a L’Isola di Sant’Elena

“Gian Maria mi ha detto che avevano ragione loro [quelli del gruppo, ndr] sul fatto del cibo, che volevo farmi vedere, che volevo fare tutto e che recitavo“, ha dichiarato la modella brasiliana in confessionale, che non ha potuto far altro che accettare l’opinione di Sainato e prenderne atto.

