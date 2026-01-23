Sailorfra il Regno Unito

12.4 C
Jazz Turner, una giovane velista di 27 anni, ha sfidato le previsioni dei medici e ha completato da sola la circumnavigazione del Regno Unito nonostante una diagnosi terminale. I medici le hanno dato due anni di vita, ma lei spera di averne di più. Tuttavia, la sua salute peggiora progressivamente a causa della sindrome di Ehlers-Danlos, una condizione incurabile che le causa problemi muscolari, gastrointestinali e cardiovascolari.

La sua attitudine è positiva e si concentra sulla qualità della vita piuttosto che sulla quantità. Questo atteggiamento è sostenuto dall’amore e dal sostegno del suo partner Adam, dei suoi genitori adottivi Chris e Carolyn, degli amici del club velico di Newhaven e Seaford e di oltre 100 persone con disabilità che conosce attraverso la charity Sailability.

Per Jazz, la vela è il luogo dove si sente più libera, dove nessuno la vede come una persona con disabilità o come una ragazza, ma solo come una velista. Ha completato la sua impresa in 28 giorni, affrontando mare mosso e pioggia, e diventando la prima donna disabile a completare la circumnavigazione del Regno Unito e dell’Irlanda da sola, senza assistenza e senza soste.

La sua storia è anche una storia di adattabilità e di superamento degli ostacoli. Nonostante le difficoltà e i momenti di sconforto, Jazz ha trovato la forza di andare avanti grazie al sostegno degli altri e alla sua passione per la vela. La sua decisione di non sottoporsi a ulteriori trattamenti a causa dei loro effetti limitanti sulla sua vita le ha permesso di concentrarsi sul presente e di vivere ogni giorno al massimo.

