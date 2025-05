SailGP Italia: Vela, Innovazione e Opportunità Economica

SailGP Italia si distingue come un’iniziativa innovativa nella vela, combinando tradizione e modernità. Assia Grazioli-Venier, cofondatrice di Muse Sport, ha sottolineato il legame dell’Italia con il mare, evidenziando come il Paese conti 8,6 milioni di appassionati di vela, con quasi 2 milioni già a conoscenza di SailGP. La conversione dei fan attivi si attesta sul 79%, un dato eccezionale nel panorama sportivo.

Un caso emblematico è l’evento di Taranto, che ha registrato oltre 25.000 spettatori dal vivo e un impatto economico superiore ai 6 milioni di euro, dimostrando il potenziale di SailGP non solo come sport ma anche come piattaforma per la valorizzazione dei territori.

SailGP Italia si propone di portare il meglio del Made in Italy nel mondo, fungendo da brand innovativo e cambiando la percezione della vela.

Grazioli-Venier, con una vasta esperienza nel settore sportivo, ha iniziato a investire in SailGP dopo aver riconosciuto il suo modello di business scalabile e sostenibile. Il team italiano, coadiuvato da Gian Luca Passi de Preposulo, si sta strutturando per massimizzare l’impatto commerciale e culturale.

L’appeal di SailGP risiede nella sua inclusività e nel suo approccio alle nuove generazioni, il 85% dei cui fan proviene dal motorsport. Con un attento utilizzo di piattaforme digitali, la lega ha superato 1,8 miliardi di visualizzazioni video, attirando un pubblico giovane e dinamico.

SailGP Italia non è solo una squadra sportiva; aspira a diventare un simbolo iconico, puntando a risultati significativi sia in acqua che nel mondo del branding e della cultura.

Fonte: www.adnkronos.com