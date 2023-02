Sai se il cane si sente al sicuro in casa tua? Osserva questo per capirlo

Ti sei mai chiesto se il cane si sente al sicuro in casa tua, anche se ha tutto? Per capirlo dovresti fare attenzione ai segnali che ti manda Fido.

Quando condividiamo la propria vita con un amico a quattro zampe dobbiamo prenderci cura di lui per fare in modo che possa stare bene in salute.

Molto spesso ci poniamo domande che possono farci dubitare sul nostro impegno nel mantenere in salute una amico peloso, come per esempio domandarsi se Fido si senta al sicuro a casa.

Per comprendere se realmente il nostro cane si sente al sicuro a casa nostra, sia in nostra presenza, sia in nostra assenza, è opportuno osservare determinati comportamenti di Fido.

Nel seguente articolo vedremo quali sono gli atteggiamenti che possono farci capire che il cane si sente sicuro in casa nostra.

Il cane si sente sicuro in casa nostra?

La convivenza con un amico a quattro zampe non sempre è semplice, soprattutto quando è la prima volta che si condividono le abitudini e la propria casa con una palla di pelo. Tuttavia siamo consapevoli che adottando un cane è nostra responsabilità prenderci di cura di lui in tutto e per tutto.

Infatti tendiamo a fare di tutto per lui, gli offriamo uno spazio tutto suo, il miglior cibo di qualità che possa tenerlo in salute e in forma per molti anni, molti giocattoli che possano stimolare la sua mente, passeggiate o corse per stimolare il suo fisico e soprattutto tanto amore che possa renderlo felice durante tutti gli anni della convivenza insieme a noi.

Tuttavia, potremmo comunque domandarci se il nostro amico a quattro zampe si senta al sicuro in casa nostra. Anche se i nostri amici pelosi hanno tutto, per un motivo o per un altro potrebbero non sentirsi sicuri sia in nostra presenza che in nostra assenza.

Ma come possiamo capire se Fido si sente a suo agio in casa? Per comprendere se il cane si senta al sicuro, dovremmo osservare i suoi comportamenti.

Nello specifico se il nostro amico a quattro zampe si sente a suo agio al sicuro potrebbe dormire molto. In caso contrario potrebbe dormire di meno in quanto si sentirà in dovere di stare sempre attento ad eventuali minacce.

Inoltre, bisogna osservare anche la posizione di Fido quando dorme, infatti se la nostra palla di pelo dorme di schiena mostrando la sua pancia, significa che al 100% sicuro di stare in casa nostra.