Sagre e Gastronomia Veneta: Eventi da Non Perdere a Vicenza

Il fine settimana dal 24 al 26 ottobre 2025 nel vicentino offre una varietà di eventi gastronomici da non perdere. La città si anima con manifestazioni che celebrano i sapori e le tradizioni locali.

Uno degli eventi principali è “CioccolandoVi”, dove Vicenza diventa la capitale del cioccolato. Per tre giorni, i visitatori possono gustare praline, tavolette, creme spalmabili e dolci iconici, un vero paradiso per gli amanti del cioccolato.

A Marostica, l’Antica Fiera di San Simeone porterà alla piazza un mercato ricco di prodotti tipici e stagionali. Saranno presenti stand enogastronomici con specialità come lo spiedo d’oca, oltre ad attività per bambini e visite guidate al Castello Inferiore con la tradizionale Mostra dei funghi.

A Thiene, la Sagra Poenta e Bacalà si svolgerà in una tensostruttura dove i buongustai potranno assaporare piatti tipici. Monte di Malo ospiterà la Festa delle Castagne in spazi coperti e riscaldati, con piatti come bigoli al torcio e polenta.

A Nogarole, la Festa dei Maruni avrà un mercatino e stand gastronomici con gnocchi fatti a mano, carne alla brace e dolci a base di castagne. Posina, invece, offrirà una mostra mercato dei prodotti locali con piatti tipici della vallata.

Inoltre, a Schio si svolgerà l’Oktober Citroen Fest con mercatini vintage, street food e musica, mentre Longare avrà una festa dedicata ai maroni con stand gastronomici.

Per chi desidera saperne di più, è disponibile un programma completo degli eventi.