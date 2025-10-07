Sagre delle castagne in Italia: sapori e tradizioni autunnali

Da ottobre a novembre, borghi e città storiche italiane si riempiono di eventi dedicati alla castagna, offrendo l’opportunità di gustare prodotti tipici e scoprire tradizioni locali. Le sagre delle castagne in Italia permettono di immergersi nell’atmosfera autunnale e di esplorare le tradizioni enogastronomiche del Paese.

Questi eventi si concentrano nei mesi di ottobre e novembre, quando la raccolta delle castagne è al massimo. Le località montane e collinari attirano visitatori desiderosi di assaporare caldarroste, dolci e piatti tradizionali a base di castagne.

Generalmente, il primo fine settimana di ottobre segna l’inizio delle celebrazioni, che continuano fino a metà novembre. Alcune regioni, come la Toscana e la Campania, organizzano feste per più weekend consecutivi.

In Toscana, Marradi ospita la “Festa del Marrone” tutte le domeniche di ottobre e nel Mugello si celebrano tradizioni legate alla lavorazione della castagna. In Piemonte, Cuneo ospita la Fiera Nazionale del Marrone a metà ottobre, evento di grande rilievo nel nord Italia. Nel Lazio, la sagra di Soriano nel Cimino si tiene dal 3 al 19 ottobre, mentre Vallerano festeggia dal 11 ottobre al 2 novembre. La Campania celebra le castagne dal 31 ottobre al 2 novembre a Montella, che richiama visitatori da tutta Italia.

In Emilia-Romagna, Zocca organizza manifestazioni dedicate al marrone locale in ottobre. Il Veneto celebra la Sagra del Marrone a Combai dal 10 ottobre al 2 novembre, mentre in Abruzzo si svolgono varie sagre, come quella di Roscetta di Canistro e di San Felice d’Ocre a fine ottobre.

Ogni sagra offre esperienze uniche, tra degustazioni di caldarroste e specialità locali, mercatini artigianali, escursioni nei castagneti e spettacoli folkloristici, rivelando emozioni e tradizioni che arricchiscono il viaggio.