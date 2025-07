Sagre d’Autunno in Italia: Sapori e Tradizioni da Scoprire

Con l’arrivo dell’autunno, l’Italia si trasforma e celebra i suoi prodotti tipici attraverso una serie di sagre che riportano in vita tradizioni culinarie autentiche. Da fine agosto a settembre 2025, i centri storici diventano palcoscenici di eventi gastronomici dove comunità e visitatori si riuniscono per condividere cibo e cultura.

In Emilia-Romagna, la Sagra del Tartufo di Sant’Agostino, in programma dal 3 al 15 settembre, offrirà degustazioni di piatti a base di tartufo e musica folkloristica. Nel Piemonte, la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, che si terrà dal 29 agosto al 7 settembre, presenterà stand gastronomici dedicati ai peperoni Dop con show cooking e assaggi vari.

Asti ospiterà il Festival delle Sagre Astigiane il 7 e 8 settembre, dove si potranno gustare piatti tradizionali come agnolotti e polenta, accompagnati da un corteo storico. Sempre in Emilia-Romagna, la Sagra della Tagliatella e Pinzino, in programma tra fine agosto e i primi giorni di settembre, sarà caratterizzata da pasta fatta a mano e specialità locali distribuite in varie piazze.

In Lazio, Arsoli e Fiumicino festeggeranno il pesce fresco dal 31 agosto al 1 settembre, con cibi tipici da gustare a bordo mare. In Puglia, il 25 agosto si terrà la “Pennettata in Piazza”, una festa dedicata alla pasta locale e alla musica popolare.

Non mancheranno eventi come la Sagra della Puccia e del Maiale dal 7 al 12 settembre, incentrata su specialità locali, e la Sagra dei Osei a Sacile, che propone un mercato e una mostra di uccelli da canto. Infine, il Palio di San Rufino in Umbria porterà in scena folclore e piatti tipici da metà agosto a fine settembre. Queste manifestazioni incarnano non solo il cibo, ma anche storie e legami profondi tra le comunità.