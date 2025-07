Sagra dell’Oca ad Antria: Gusto e Tradizione in Umbria

Nel cuore delle colline umbre, Antria, un borgo medievale ricco di storia e tradizione, si prepara ad accogliere la 38esima edizione della sagra dedicata all’oca. Questo evento, che si svolgerà dall’11 al 20 luglio, è organizzato dall’associazione locale “Collesanto e Antria in gastronomia” e vedrà coinvolti i residenti nella preparazione di piatti tipici.

Durante la sagra, i visitatori potranno assaporare pietanze a base d’oca, realizzate seguendo antiche ricette contadine, così come alcune interpretazioni creative, soprattutto per quanto riguarda i dolci. Il rinnovato spazio della piazzetta del borgo offrirà un’atmosfera unica, arricchita dalla musica dal vivo e dal fresco delle sere estive del Trasimeno.

Antria, ben nota per essere la terra natale del condottiero Niccolò Piccinino e del latinista Marcantonio Bonciari, è un piccolo tesoro di architettura medievale. Il borgo è circondato da mura risalenti al XIII secolo, che includono torri e una storica porta d’ingresso, finemente decorata con beccatelli. Tra le sue attrazioni si trova un antico forno collettivo, ancora in funzione per la preparazione delle oche servite durante la festa, e suggestivi vicoli che conservano il tracciato originale del borgo. La chiesa di San Rocco e Sant’Antonio Abate, eretta nel XV secolo, ospita una confraternita maschile che perpetua tradizioni secolari e gestisce alcuni poderi locali.